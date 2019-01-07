Смертельный марафон: В Москве спортсмен умер после получения медали

Сегодня, 17:01 \\ Происшествия

После 10-километрвой дистанции отважный участник почувствовал себя плохо, медики помочь не смогли.

Сегодня, 19 мая в Москве на самом крупном в России полумарафоне скончался спортсмен, а если быть точнее, то он умер после получения медали о преодолении 10-километровой дистанции и успешно покинул территорию «Лужников».

Прибывшая медицинская скорая помощь оказала ему первую помощь, но спасти не удалось. Во время самого марафона мужчина не обращался к медикам о плохом самочувствии, и даже после финиширования он без жалоб, спокойно ушёл.

Стоит отметить что предоставление медицинской справки о состоянии здоровья является необходимым атрибутом для участия. Также, на марафоне присутствует 17 бригад скорой медпомощи, 5 мобильных бригад, и два шатра-госпиталя которые расположены возле старта-финишного городка.

Участнику было 51 год и невзирая на это он решил пойти на «смертельный марафон» поставив перед собой цель преодолеть эту дистанцию, с чем он успешно справился благодаря непоколебимой воле.

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Автор - Дмитрий Романов
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