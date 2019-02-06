Большую картошку и зрелищ: В минском «МакДональдса» задержали пьяных посетителей

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Не зря сеть быстрого питания не торгует алкоголем: чтобы унять дебоширов пришлось вызывать подкрепление.

В минском «МакДональдса» задержали пьяных посетителей. Видеозапись потасовки попала в сеть. На ней видно, как одного человека жестко скручивают и валят на пол двое сотрудников полиции. В это время люди вокруг пытаются запечатлеть происходящее со всех ракурсов, параллельно подшучивая над нетрезвыми гостями «МакДональдса». Сообщается, что перед отправкой пьяных посетителей пришлось слегка «помять», чтобы успокоить.

Судя по опубликованному видео, клиенты «МакДональдса» сегодня получили не только большую картошку, но и дозу зрелищ. Примечательно, что сеть ресторанов быстрого питания алкогольными напитками не торгует. Дебоширы, вероятно, заявились в кафе уже «подготовленными» к стычке. Возможно, именно из-за таких инцидентов алкоголя в кафе не получить. Например, в Европе некоторые рестораны «МакДональдса» позволяют себе торговлю пивом, но Беларусь и Россия к такому шагу не готовы.

В начале года похожая история происходила в Москве. Тогда клиентов «МакДональдса» распугала драка двух нетрезвых взрослых мужчин. Один из них, будучи с оголенным торсом, после драки пытался отыскать нож и поквитаться с противников. Примерно в тот же период несовершеннолетние школьницы спровоцировали драку между пьяными клиентами в уфимском «МакДональдсе». Что так притягивает выпивающее население именно в эту сеть торговли фаст-фудом, неизвестно. Вокруг полно других доступных ресторанов, где разрешен алкоголь. Удивительно, но там пьяные драки случаются намного реже.

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Автор - София Волкова
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