Сведения о взрывчатке не подтвердились и информатор поднял «ложную тревогу».

Сегодня, 19 мая, в 12:20 Воронежский аэропорт получил предупреждение о минировании здания. Оно было отправлено в виде электронного письма. При этом аноним указал, что именно сумка в здании является предметом опасности. На место тут же выехали спецслужбы, но после проверки оказалось, что это была «ложная тревога» и на самом деле все в порядке и взрывчатки в здании нет.

Пока неизвестно, было ли это хулиганство или сообщение уж очень бдительного гражданина. Но в последнем случае очень хорошо, что россияне не остаются равнодушными перед массовой опасностью и стараются предупредить своих соотечественников о нависшей над ними опасности. Особенно если учесть достаточно острую проблему мирового терроризма, любая проверка не будет лишней.