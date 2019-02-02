Воронежский аэропорт получил предупреждение о минировании

Сегодня, 16:00 \\ Происшествия

Сведения о взрывчатке не подтвердились и информатор поднял «ложную тревогу».

Сегодня, 19 мая, в 12:20 Воронежский аэропорт получил предупреждение о минировании здания. Оно было отправлено в виде электронного письма. При этом аноним указал, что именно сумка в здании является предметом опасности. На место тут же выехали спецслужбы, но после проверки оказалось, что это была «ложная тревога» и на самом деле все в порядке и взрывчатки в здании нет.

Пока неизвестно, было ли это хулиганство или сообщение уж очень бдительного гражданина. Но в последнем случае очень хорошо, что россияне не остаются равнодушными перед массовой опасностью и стараются предупредить своих соотечественников о нависшей над ними опасности. Особенно если учесть достаточно острую проблему мирового терроризма, любая проверка не будет лишней.

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Автор - Алина Изотова
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