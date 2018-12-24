Нечеловеческая жестокость: В Москве неизвестный сильно избил пожилую женщину

Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Московское отделение ГУ МВД России расследует факт нечеловеческой жестокости. Несколько дней назад в столице неизвестный мужчина сильно избил пожилую женщину 1952 года рождения.

Вопиющий инцидент произошел в Басманном районе около часа дня. В ходе предварительного расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 66-летняя пенсионерка получила тяжкие повреждения от сравнительно молодого человека. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, рану и ушиб в области темечка, а также сильный ушиб левого плеча. Пострадавшая была срочно госпитализирована. Информацию о состоянии здоровья пенсионерки врачи не разглашают.

Подозреваемый был задержан буквально по горячим следам, им оказался 36-летний мужчина. Во время допроса, злоумышленник рассказал следователям, что бил старушку ногами и руками по всем частям тела. Но причины такой ярости подозреваемый назвать отказался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под под стажей.