Вологду захлестнула волна ложных сообщений о минировании городских объектов

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Взрывные устройства не обнаружены, но жители города изрядно перепугались.

Вчера, 18 мая в экстренные службы поступил ряд анонимных звонков, в которых хулиганы сообщили, что некоторые торговые объекты города, в том числе и железно-дорожный вокзал, заминированы.

В 18.00 работники МЧС в срочном порядке выехали на места расположения предполагаемых взрывных устройств. Дабы избежать человеческих жертв, были эвакуированы ТЦ «Рио» и «Макси» на Окружном шоссе и улице Горького соответственно, а также ж/д вокзал Вологды.

Сотрудники Росгвардии провели тщательный досмотр указанных помещений с привлечением специально обученных собак. К счастью, сообщения о минировании оказались ложными. Бомбы обнаружены не были. Однако из-за угрозы взрыва некоторое время объекты были оцеплены.

Полученные негативный опыт изрядно испугал жителей и гостей города.

Напомним, что за «телефонный терроризм» законом РФ предусмотрена статья 207, в которой прописана серьезная уголовная ответственность за подобные действия. Так, «пранкеры» могут получит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 3 лет.

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Автор - Екатерина Золотова
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