Служба Отечеству - не в счет: Капитан-инвалид должен государству 5 млн рублей за аварию с гражданским судном

Судно уцелело, никто не пострадал, но ответственность за инцидент размером в 17 млн. рублей будут нести Игорь Мартемьянов и его коллега экс-командир Денис Сопин.

Капитан-инвалид должен государству 5 млн. рублей за аварию с гражданским судном. Речь идет об Игоре Мартемьянове, пенсионере и опекуне двоих маленьких детей. В 2016 году он вместе с командиром Денисом Сопиным, находясь на подлодке «Краснодар» в Балтийском море, столкнулись с гражданским польским судном. Иностранная лодка не понесла никаких потерь, а у самого «Краснодара» вышел из строя перископ. На первый взгляд, инцидент не имеет оснований для масштабного разбирательства, но у Минобороны на этот счет другое мнение. Общая сумма ущерба якобы составляет 33 млн. рублей.

Еще осенью 2018 года капитан-инвалид Мартемьянов и командир Сопин предстали перед судом, где их обязали выплатить 5 и 12 млн. рублей соответственно. Будучи инвалидом 3 группы, Мартемьянов не смог смириться с таким огромным штрафом, обратившись в Верховный суд. Выяснилось, что инвалидность капитана мало кого волнует – выплатить средства государству придется.

Решение суда и бездействие Минобороны как минимум удивляют. Почему простой капитан-инвалид должен государству 5 млн. рублей за аварию с гражданским судном? Во-первых, появляются вопросы о страховке подлодки. Если Минобороны большую часть расходов берет на себя, почему «вешает» на капитана и командира 17 млн. рублей?

В сети у россиян также возникло много вопросов относительно суммы в 33 млн. рублей ущерба. Мало кто верит, что за один только перископ необходима такая плата. Пользователи убеждены: либо суть истории тщательно скрывается, либо Минобороны хочет нажиться на собственных защитниках Родины.

Возмутительно выглядит позиция относительно капитана-инвалида. Получается, что государство не заботится о человеке, который служит ему долгие годы. Миллионы заплатить надо, а служба Отечеству – не в счет. Вину капитана и командира граждане РФ не разделяют.

«Я просто не понимаю эту страну, которая помогает всем, но только не своим. Очнитесь люди!» - пишут пользователи.