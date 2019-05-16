«Тянет на уголовную статью»: Россияне заподозрили оппозиционеров в поджоге свалки около Пулково

Сегодня, 22:14 \\ Происшествия

Приспешники Навального или «яблочники»? – вот в чем вопрос, считают комментаторы под новостью о пожаре на свалке в Пулково.

Стало известно, что сегодня, 18 мая, около аэропорта Пулково загорелась несанкционированная свалка. 35 пожарных боролись с возгоранием и на данный момент пожар ликвидирован, его площадь составляла 500 кв. м.

Комментаторы сразу же решили найти виноватого, и один из них высказался, мол, неужто сторонники Навального или «яблочники», то есть представители партии «Яблоко», решили поджечь незаконную свалку, ведь это тянет на уголовную статью, чуть ли не террористический акт. Впрочем, большинство высказались за то, что это позор для России и необходимо бороться не с последствиями – пожаром, а ликвидировать несанкционированные свалки с помощью технологий, которые уже давно используются в Европе и достаточно активно. При этом некоторые опасаются, что пожаров станет больше и пожарные ничего не смогут с этим сделать, а ведь горящие свалки почти что экологическая катастрофа, в особенности из-за наличия пластика.

Таким образом, хоть некоторые россияне и заподозрили оппозиционеров в поджоге свалки около Пулково, но все-таки общественность склоняется к тому, что стоит обратить внимание на проблему и бороться с мусорными полигонами активнее.

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Автор - Алина Изотова
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