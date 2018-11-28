В Белгороде волна массовых эвакуаций из-за спама ложных звонков

Из-за ложных анонимных звонков о бомбе в Белгороде уже были эвакуированы посетители многих торговых центров, а также аэропорта и ЖД вокзала.

Сегодня в Белгороде была зафиксирована волна массовых анонимных звонков о минировании, из-за которых по всему городу были произведены эвакуации. Инфраструктура города полностью остановилась из-за постоянных эвакуаций, правоохранительные органы не могут оставлять без внимания периодический спам ложных звонков ввиду естественных рисков. Под влиянием спама уже стали заложниками ситуации и были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автобусный вокзалы, аэропорт.

Правоохранительные органы сообщают, что анонимные звонки осуществляются автоматизированной системой в веерном порядке, и в связи с этим были задержаны отбытие самолётов, поездов и автобусов.

По оценкам экспертов, данный вид терроризма несёт огромный ущерб городу, так как сотрудники специализированных служб тратят своё время и средства города на ложные вызовы, блокируя при этом деятельность эвакуируемого объекта, на котором якобы заложено устройство.

Экономика города и частные лица несут огромные убытки из-за невозможности осуществлять свою деятельность и в результате сокращения рабочего времени.