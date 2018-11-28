Героиновый маршрут: Водитель автобуса в Кемерово вышел на рейс под наркотиками

Работа водителем маршрутного автобуса и опасна и трудна, а ещё опаснее быть пассажиром кемеровских маршруток.

Сегодня беспредел устраивал водитель одного из маршрутов в Кемерово. Очевидцы отмечают, что автобус двигался слишком подозрительно. Однако в скором времени водитель выдал себя, когда решил брать тараном фонарный столб на разделительной полосе.

По сообщениям очевидцев, водитель сбил фонарный столб, повредил автобус и поехал дальше. Именно после этого небезразличным водителям стало понятно, что ситуацию нужно брать в свои руки. И они оказались правы ведь дальше могло случиться только хуже. Пользователи сети подозревают, что водитель автобуса был под наркотиками, кто-то даже выдвигает предположение о героине.

Очевидцам удалось остановить этот «героиновый маршрут», избежав тем самым жертв. Водителя вытащили из маршрутки, на что его реакции говорила сама за себя. Очевидно, что водитель автобуса в Кемерово вышел на рейс под наркотиками. Однако тот попытался оправдаться тем, что у него «зажат нерв на руке» и он рулить не мог из-за этого, но почему-то остановиться ему не пришло в голову. Пользователи сети предлагают инициировать освидетельствование всех водителей на наркотики, чтобы исключить подобных случаев в будущем. По факту этого происшествия должно быть назначено расследование, в том числе медицинское освидетельствование.