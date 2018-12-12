Шутка юмора. Пассажир такси в Екатеринбурге бросил гранату в припаркованное авто

Гранату шутник нашёл рядом с домом.

В Екатеринбурге жители, равнодушные к разборкам в сквере на Октябрьской площади, по-своему находят источники адреналина. 16 мая на перекрёстке улиц Шварца и Крестинского пассажир неназванной службы такси решил подшутить над водителем припаркованного рядом авто и бросил в него гранату.

Разрывной снаряд оказался светомумовым, поэтому увечий водительница SsangYong Actyon не получила. На самой машине осталась царапина.

Женщина, находившаяся за рулём, получила сильный испуг, но сразу отправилась выяснять отношения и записала общение на видео. Мужчина на фоне громкой танцевальной музыки попытался оправдаться хорошим настроением из-за дня рождения сына и предложил на месте без полиции оплатить пострадавшей штраф, но водительница оказалась несговорчивой.

Сейчас шуткой юмора занимается полиция. Как удалось узнать журналистам «E1.ru», мужчина нашёл хлопушку у дома, но к правоохранителям нести не спешил. Если полиция не найдёт состава преступления в бросании гранаты в авто, то статью за неосторожное обращение со снарядом должна рассмотреть в полном объёме.