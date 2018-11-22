Недоверие к SSJ-100: «Яндекс» оберегает своих сотрудников от «сырых самолётов»

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Компания «Яндекс» переживая за своих сотрудников рекомендует им не пользоваться услугами SSJ-100.

Во внутренней сети «Яндекс» была распространена рекомендация для сотрудников в виде воздержания от перелётов на самолётах Sukhoi Superjet 100, которую многие поняли как приказ и обязательное требование. Но пресс-служба «Яндекс» заверила что это «простая рекомендация».

Недоверие компании «Яндекс» к SSJ-100 вызвано общественным мнением, что эта модель относится к серии «сырых самолётов». Sukhoi Superjet 100 является первым российским пассажирским самолётом разработанный после распада СССР. Пятого мая был не первый случай его крушения, но эта ситуация лишь добавила недоверия к этой модели.

При выполнении командировки компания непосредственно имеет отношение к организаторской составляющей ко всем действиям сотрудника. В случае возникновения критической ситуации при перелете вопрос ставится к организатору, рейтинг которого ставится под угрозу. Рекомендуя своим сотрудникам отказаться от пользования самолётами SSJ-100 компания «Яндекс» не только оберегает своих сотрудников от «сырых самолётов», но и свою репутацию от критики, делая акцент на личном выборе сотрудника и игнорировании рекомендаций.

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Автор - Дмитрий Романов
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