Двое погибших при крушении вертолёта в Перу

На границе с Эквадором потерпел крушение военный вертолёт.

Как сообщается в Твиттере, в 16:00 по местному времени 17 мая (0:00 мск 18 мая) разбился вертолёт при выполнении гуманитарного разминирования на границе с Эквадором. Уже установлено, что есть двое погибших при крушении вертолета в Перу. Вертолёт принадлежал перуанским вооруженным силам. Стоит отметить, что вертолет был российского производства. Возможно, будут привлечены российские специалисты для выяснения причин крушения.

Сообщается, что это был Ми-171Ш номер EP-664, разбился в провинции Кондорканки. Также в вооруженных силах сообщили о двух пострадавших, которым была оказана медицинская помощь. На место проишествия были отправлены следственные органы для проведения расследования причин крушения воздушного судна.