Брошенная в поликлинике девочка может быть с Донбасса – Вопрос гражданства для беженцев требует решения

Таисия Повалий помогла, сама того не зная, прояснить происхождение трёхлетнего ребёнка, которого «мать-кукушка», вероятно, оставила в медучреждении накануне, 16 мая.

Накануне общественность встревожила новость о брошенной девочке 3-х лет в поликлинике на Бутырской улице в Москве. Неопознанная женщина оставила ребёнка в медучреждении и ушла в неизвестном направлении. По факту оставления малышки в опасности СКР возбуждено уголовно дело, сейчас следователи разыскивают родителей девочки. А тем временем сама она уже всё больше «рассказывает» о своём возможном происхождении.

Ни имени, ни возраста, ни уж тем более места жительства малышки следователи не знают – ребёнок мало и плохо разговаривает. Медики отмечают, что ей примерно от двух до трёх лет. Накануне же помочь прояснить происхождение, сама того не зная, сотрудникам медучреждения помогла Народная артистка Украины Таисия Повалий. Девочка узнала песню исполнительницы и начала откликаться на украинскую речь. Исходя из этого, можно предположить, что брошенная в поликлинике девочка может быть с Донбасса, а её родители, вполне вероятно, являются беженцами, которых после 2014 года в том числе в Москве появилось немало.

Если эта версия подтвердится, это будет означать, что вопрос гражданства для беженцев из Украины требует скорейшего решения. Найти работу украинцам, оставшимся без дома, прокормить себя и своих детей в России не так просто. Решение, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным об упрощенной процедуре получения гражданства, в этой связи приобретает всё большую актуальность.

Не известно, что вынудило мать девочки бросить своего ребёнка на произвол судьбы, оправдания ей найти трудно. Юристы уже заявляют, что привлечь её к уголовной ответственности будет не так просто. Вместе с тем, в случае, если ребёнка из нужды бросили беженцы с Донбасса, нужно будет признать, что таких случаев, когда люди, вынужденные бежать в Россию из родного края, поступают так безрассудно, будет только больше. Конечно, при рассмотрении данной ситуации следует дождаться окончания расследования, узнать все обстоятельства произошедшего, но уже первые факты говорят о наличии больших проблем в обществе.