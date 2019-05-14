Летающий крематорий: Система пожаротушения SSJ-100 сработала через 20 секунд после остановки пылающего самолёта – источник

Сегодня, 17:09 \\ Происшествия

Сгоревший в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» оказался не готов к ЧП - сигнал о пожаре на лайнере сработал за 4 секунды до того, как уже горящий самолёт остановился после посадки, сообщают СМИ со ссылкой на документы Росавиации.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево после попадания молнии и возгорания на борту экстренно сел лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота». Часть пассажиров удалось эвакуировать, но 41 человек, находящийся в хвосте самолёта погиб в огне. Эксперты утверждают, что шансов у жертв трагедии выжить практически не было, поскольку почти все они даже не успели отстегнуть ремни после посадки – задохнулись продуктами горения.

Сейчас следствие выясняет новые шокирующие подробности пожара SSJ-100, которые вскрывают серьёзный нарыв на теле российской авиации. Бортпроводники и пассажиры массово сообщают о несовершенстве Sukhoi Superjet 100, а также возможной халатности экипажа. Сегодня же стало известно, что бортовые экстренные системы существенно усугубили ситуацию.

В частности, Telegram-канал «360°» со ссылкой на свои источники в Росавиации сообщает, что система пожаротушения SSJ-100 сработала через 20 секунд после остановки уже вовсю пылающего самолёта. Напомним, что к тому моменту, по мнению экспертов, большинство жертв уже задохнулись от продуктов горения. Сигнал же о пожаре на SSJ-100 сработал за 4 секунды до остановки Sukhoi Superjet 100. Таким образом, несовершенство систем жизнеобеспечения превратило лайнер в летающий крематорий.

Помимо прочего, в документе Росавиации, попавшем в руки журналистов, говорится пилоты сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» во время ЧП нарушили инструкции и не выпустили закрылки при посадке. Командир экипажа посадил самолет на три стойки шасси с большими перегрузками, до 5,85 g, сообщают СМИ.

Ранее масс-медиа узнали, что у сгоревшего SSJ-100 ранее было обнаружено 700 технических проблем.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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