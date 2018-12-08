Ничего удивительного: на взлетной полосе авиабазы во Флориде обнаружили аллигатора

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«Не кормите и не пытайтесь играть с аллигаторами», – такую рекомендацию по сосуществованию с местной фауной дает авиабаза Макдилл летчикам и их семьям.

 

15 мая ранним утром на летном поле авиабазы Макдилл ВВС США в американском городе Тампа (штат Флорида) был найден огромный аллигатор. Его заметил управляющий по дикой природе на взлетной линии, после чего немедленно схватил и вернул в привычное место обитания. Рептилию поместили в «кузов небольшого фронтального погрузчика» и, без повреждений, транспортировали до ближайшего болота.

Аллигатор не нес угрозу жизням и здоровью служащих или кому-либо другому в пределах военной базы. База ВВС МакДилл находится на полуострове далеко от пределов населенных пунктов. Работникам часто случается иметь дело с местной фауной. В отчете Службы охраны рыбы и дикой природы США сообщается, что в пределах базы найдено 20 видов рептилий, 17 млекопитающих и 158 птиц. Американские аллигаторы иногда появляются на территории военно-воздушной базы, но при обнаружении их сразу эвакуируют до их привычных мест обитания.

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