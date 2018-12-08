Жители Хабаровска напали на дорожных рабочих из-за ночного ремонта

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Из-за ночного ремонта, который мешал спать, жители Хабаровска напали на дорожных рабочих. У одного из них осталась гематома на шее от сильного захвата нападавшего мужчины. Полиция краевой столицы конфликт урегулировала, обязав дорожников прекратить ночные работы. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

 Для того чтобы закончить ремонт дорог по улице Выборгской в Хабаровске в установленные сроки, строители решили перейти на круглосуточный режим работы. Однако жители окрестных домов стараний дорожных рабочих не оценили.

Шум от 11 единиц техники, среди которой были экскаваторы, сдирающие старый асфальт, тракторы и грузовики, мешать спать людям, проживающим в ближайших домах. В полицию Хабаровска поступили многочисленные жалобы на дорожных рабочих из-за ночного ремонта.

Наиболее разозлившиеся хабаровчане решили уладить ситуацию лично. Дело дошло до того, что на дорожных рабочих напали. Одного из водителей, которые намеревался загрузить грунт, схватили за шею с такой силой, что у него осталась гематома.

Конфликт урегулировали сотрудники полиции. По их требованию ночной ремонт дорог был прекращен.

Ремонт дорог на улице Выборгской осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако из-за интенсивного дорожного движения дорожные работы в дневное время здесь затруднительны. Поэтому ремонтникам пришлось перейти на круглосуточный график. Но он не устроил жителей Хабаровска.

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Автор - Мария Титова
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