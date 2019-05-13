Боятся обидеть Вашингтон? Очередной SSJ-100 не долетел до Самары и вернулся в Шереметьево

Нагоняющий страх самолет до сих пор не выведен из оборота, что может быть связано с американскими комплектующими.

Очередной SSJ-100 не долетел до Самары и вернулся в Шереметьево. Почему рейс Москва-Самара так и не был осуществлен, не сообщается. Известно, что Sukhoi Superjet 100, который продолжает эксплуатироваться «Аэрофлотом», пробыл в небе меньше часа. Вылетев около двух часов ночи, он повернул обратно в столичный аэропорт Шереметьево в районе Ново-Петрово. Аэропорт Самары сообщал, что SSJ-100 прибудет с опозданием – 6:00 вместо 4:30, однако этого не произошло.

Россияне всерьез боятся иметь дело с Sukhoi Superjet 100. После трагедии с мурманским рейсом, о причинах которой споры до сих пор не утихают, люди начали пристально вглядываться в модель самолета, указанную в билетах. Среди предвестников аварии называют молнию, техническую неисправность или ошибку пилота, не потратившего топливо перед экстренной посадкой. Именно неопределенность с точной причиной катастрофы хоронит доверие людей к SSJ-100. Лишь небольшое количество отчаянных россиян позволяет самолету все еще держаться на плаву. Какими бы разными ни были мнения людей насчет трагедии в Шереметьево 5 мая, все они задаются вопросом: почему Sukhoi Superjet 100 все еще не выведен из оборота?

Здесь может быть замешано отношение российских авиакомпаний с Вашингтоном. Оказывается, SSJ-100 имеет в своей комплектации 10% американских деталей.

Соответственно, с Вашингтоном согласуются все продажи «сухого» авиакомпаниям. Это наталкивает на неприятную мысль о том, что боязнь потерять прибыль не дает властям полностью оградить население от полетов на опасном SSJ-100. Ведь, если комплектующие закуплены, а самолет отправится на долгие проверки, авиакомпании понесут немалые убытки.

Возникает вопрос, неужели ответственные за продажу самолета лица боятся обидеть Вашингтон? Россияне возмущены тем, что самолет все еще осуществляет рейсы, а люди в них сознательно подвергают себя опасности. Также, звучало мнение, что вывести «сухой» из оборота могут только сами люди.

Якобы, если устроить самолету настоящий бойкот и не покупать билеты с указанием этой модели, авиакомпании просто будут вынуждены отправить SSJ-100 на тщательные проверки. Однако сделать это вряд ли получится, ведь в России по-прежнему есть люди, уверенные в вине пилота в аварии 5 мая. Причин для страха за неисправность самолета у них нет, а значит, пока есть спрос, будет и предложение.