На Алтае экстренно приостановлены работы по поиску попавших под лавину туристов

Спасательный отряд сегодня принял решение о приостановление поисковой операции в горах Алтая.

Виной служит очередная надвигающаяся лавина. По предварительным данным, операция была перенесена на полтора месяца.

Напомним, что поисковая операция проводится из-за схода лавины на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, которая произошла 6 мая. Семь из девяти туристов погибли. Две участницы экспедиции добрались до ближайшего села Кош-Агач.

Спасатели, вылетевшие на место трагедии через два, обнаружила тела троих погибших участников группы. МЧС сообщает, что из-за изменения погодных условий осуществление авиации третий день невозможно. Связь со спасателями поддерживается со спутникового телефона, докладывая о выполнении поисковых мероприятий по нескольку раз в день.

Площадь поисков составила 60 на 100 квадратных метров, глубина снежной массы оценивается в пять метров. Сроки окончания работ не называют.