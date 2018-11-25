Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

Сообщение от пресс-службы управления ГИБДД по Саратовской области передает РИА Новости.

Как стало известно, автомобиль Daewoo Nexia врезался в автобус, который двигался в направлении Саранска. Вследствие аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Смертельное ДТП случилось на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе посёлка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречку, где случилось столкновение с автобусом «Волжанин». В момент ДТП в автобусе находились 25 человек. В результате аварии скончались водитель и пассажир Daewoo.