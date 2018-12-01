Излишняя уверенность: Россиянин в Анталье мог погибнуть из-за нарушения правил прыжков с парашютом

Неудачный экстремальный прыжок обернулся смертью для российского туриста в Турции. 6 мая в Анталье россиянин Андрей Куринин погиб во время отдыха на курорте. По предварительным данным, турист показал справку о том, что занимается парашютным спортом и заказал экскурсию на параплане без инструктора. Во время полета произошла внештатная ситуация, в результате которой турист упал в море и разбился.

Россиянин в Анталье мог погибнуть из-за нарушения правил прыжков с парашютом и управления парапланом. Излишняя уверенность в том, что он может справиться в экскурсии без помощи инструктора и сыграла решающую роль в гибели россиянина. Генконсульство России в Турции подтвердило факт гибели гражданина России, тело опознала жена погибшего.

Подобные экскурсии и экстремальные развлечения должны проводиться под строгим контролем и обязательным проведением инструктажа. Однако этого могло не быть, поскольку Андрея допустили к полеты без инструктора. В данный момент генконсульством готовятся документы для репатриации тела в Россию.