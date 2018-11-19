Сухой закон в действии: В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя из-за сильных пожаров

В огне погибло около сотни домов, но люди все равно слишком беспечны – пришлось идти на крайние меры.

В Кургане придумали новый способ борьбы с пожарами - там ввели запрет на продажу алкоголя. Теперь в городе нельзя купить даже бокал пива.

Как оказалось, такие меры в майские праздники вполне объяснимы – в регионе введен режим ЧС. Несмотря на профилактическую работу МЧС с местным населением, горожане все равно не стремятся следовать правилам пожарной безопасности: в лесу разводятся костры, обыватели жгут сухую траву, не контролируя процесс и совершают множество других нарушений. Зачастую это происходит под воздействием спиртного.

Только за сутки в городе вспыхнуло более 160 пожаров. Сгорели 80 строений из которых полтора десятка – это жилые дома.

Более четырехсот человек охраняют город и прилегающие к нему населенные пункты от пожара. На страже безопасности стоят несколько десятков спецмашин.

Отмечается, что под запретом оказалась и жидкость для розжига костров. Придется полагаться на спички и силу трения. И поскольку в регионе без преувеличения сухой закон в действии, жителям придется обходиться самогоном, что тоже не всегда безопасно для здоровья. При чем, готовить этот напиток им придется самостоятельно – запрет на продажу распространяется и на этот продукт. Не исключено, что как в Чикаго в 30 годы в чашках для кофе в ресторанах будут продавать коньяк.

Остается надеяться, что все это временно и ситуация скоро изменится: или пожароопасный сезон закончится, или курганцы начнут выполнять предписания огнеборцев.