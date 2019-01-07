Привет из прошлого: В парке Зеленограда нашли снаряд времен ВОВ

На место уже съехалась целая кавалерия из сотрудников полиции, МЧС и пожарных служб.

Похожий на снаряд времен ВОВ предмет обнаружили местные жители города Зеленограда. Как сообщается, потенциально опасная находка была зафиксирована в парке Победы. Представители столичного отделения МЧС подтвердили, что по данному инциденту уже ведется работа.

Как сообщили ознакомленные с ситуацией источники, обнаружен предмет был во время проведения работ по укреплению береговой линии тамошнего водоема. Место тут же решено было оцепить, а все упомянутые работы остановить на неопределенный срок. На месте уже работает целая кавалерия из полицейских, медиков, работников МЧС и пожарных. Простых «зевак» к месту не подпускают.

Прибывшие на место саперы исследуют не только находку, но и прилегающую территорию. Сообщается, что других предметов на место обнаружено не было. Позднее специалисты также сообщили, что своеобразный «предмет из прошлого» признали неопасным и вывезли на специальный полигон, где он подлежит утилизации.