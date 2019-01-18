С больного спроса нет: В Уфе фигурант дела об изнасиловании дознавательницы обманул суд

В Башкирии следователи подозревают, что обвиняемый в изнасиловании коллеги экс-полицейский Павел Яромчук с посторонней помощью раздобыл и передал суду фальшивую медсправку о наличии у него опухоли головного мозга.

Спустя более полугода никак не утихнет скандальная история, которая произошла в октябре 2018 года в Уфе с 23-летней дознавательницей одного из местных отделов полиции. Девушку жестоко изнасиловали трое коллег, одного из которых, как выяснилось, обманом пытались вытащить из-под ареста.

Экс-полицейский Павел Яромчук рассчитывал выйти из СИЗО, где он содержится уже несколько месяцев, ввиду наличия у него тяжёлого заболевания. Сторона защиты в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения обвиняемому предоставила суду медсправку о наличии у него опухоли головного мозга. Яромчук рассчитывал, что с больного спроса нет, а потому можно надеяться на смягчения меры пресечения или и вовсе более мягкий приговор.

Правда, при проверке оказалось, что медицинский документ поддельный. Установив, что фигурант дела об изнасиловании дознавательницы обманул суд, следователи возбудили ещё одно дело в отношении Яромчука. Сейчас они выясняют, кто помог находящемуся под стражей экс-полицейскому обзавестись фальшивыми документами с целью обойти правосудие.