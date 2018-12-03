Громко разделывали мясо: В Воронеже из-за шума остановили работу магазина «Перекрёсток»

Вчера, 15:23 \\ Происшествия

Работа остановлена на 40 дней. Горожане узрели в этом подставу другого магазина.

Как сообщают воронежские СМИ, соответствующее постановление уже было вынесено, кассы и дверь магазина - опечатаны. Проверку Роспотребнадзора инициировали после жалоб жильцов дома, где располагается магазин. Громкая работа в раннее и ночное время мешала проживающей над «Перекрёстком» семье.

Как удалось выяснить во время проверки, юридическим лицом были нарушены санитарно-эпидемиологические требования ст. 6.4 КоАП РФ. Эти нарушения привели к тому, что громкое отбивание мяса в одном из цехов было отчётливо слышно жильцам дома.

На данный момент не известно, какие меры будут приняты владельцем торговой сети по устранению проблемы, но жители Воронежа неохотно верят в обвинения семьи. Они предположили, что к временному закрытию могут иметь отношение владельцы сети «Магнит».

Магазин этой сети открылся в тот же день, 29 апреля, прямо напротив проблемного «Перекрёстка».

Открытие новой точки ознаменовалось поздними громкими гуляниями, что вполне объяснимо. Пока на шумную работу «Магнита» жильцы другого дома не жаловались.

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Автор - Олеся Куприна
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