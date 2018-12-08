Коварные горы Крыма: Турист из Приморья упал с 10-метровой высоты

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Мужчину госпитализировали из долины «Ада» под Судаком с многочисленными травмами разной степени тяжести.

Многие любители активного отдыха давно уже знают о том, как коварны порой бывают горы Крыма. Сравнительно небольшая высота заставляет терять бдительность излишне уверенных в себе туристов, что и приводит порой к печальным последствиям.

Похоже, что отдыхающий из Приморского края тоже переоценил собственные силы, отправившись покорять южный склон горы Караул-Оба, которая находится в Долине Ада под Судаком. В процессе восхождения молодой человек, не удержавшись, сорвался с высоты около 10 метров и потерял сознание.

Подоспевшая бригада спасателей оказала всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшему. А прибывшие на место событий медики диагностировали у мужчины травмы различной степени тяжести. По словам врачей, приезжего экстримала ждет долгий восстановительный период.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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Коварные горы Крыма: Турист из Приморья упал с 10-метровой высоты

Мужчину госпитализировали из долины «Ада» под Судаком с многочисленными травмами разной...
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