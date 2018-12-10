Без окон, без дверей: Сироту из Нижнего Тагила «одарили» непригодным жильем

Соцработники быстро определили девушку в старую квартиру, не удосужившись проверить ее состояние.

Сироту из Нижнего Тагила «одарили» непригодным жильем. Управление социальной политики проявило крайнюю некомпетентность, из-за которой воспитанница детдома едва не оказалось на улице. Из-за того, что близкие девушки были признаны не способными к выполнению родительских обязанностей, она оказалась в детдоме, а с 2013 года ожидала своей очереди на получение жилья. По закону сироту должны были определить в специальную квартиру, выделенную жилищным фондом Свердловской области. Но, вероятно, кто-то решил обойти закон и лишить девушку ее законного права на расселение.

Социальные работники, вероятно, очень спешили поселить сироту хоть куда-нибудь. Они разузнали, что воспитанница по документам закреплена за квартирой ее бабушки в Нижнем Тагиле. Не проверив, насколько жилплощадь пригодна и безопасна для жизни, девушку отправили туда жить, быстро сняв с учета на расселение.

Место, куда попала сирота, квартирой назвать сложно. Помещение без окон, без дверей оказалось нежилым: пол отсутствует, вместо окон – проемы, заколоченные досками. Также в квартире находиться опасно из-за антисанитарного состояния двери, «закрывающейся» на болт. Девушка не могла остаться в таких условиях, обратившись в прокуратуру.

Первая попытка прокуратуры защитить сироту от последствий незаконных действий соцработников не увенчалась успехом. Только доведение дела до суда помогло восстановить право девушки вновь ожидать очереди на квартиру, которую ей обещают с 2013 года.

Неизвестно, чем именно руководствовалось Управление соцполитики в данной ситуации. Трудно поверить в то, что на протяжении 6 лет для абсолютно одинокого человека не нашлось даже самой скромной, но пригодной для жизни квартиры. Вероятно, работникам данной структуры было абсолютно безразлично, куда именно они отправляют жить девушку: без окон, без дверей, зато с крышей. Из-за такой халатности девушка могла там не только заболеть, но и подвергнуться нападению в антисанитарных ненадежных условиях.