"Равнодушие и халатность российских врачей шокируют": 15-летняя девочка умерла в приемной калининградской психбольницы, не получив срочную медицинскую помощь

В калининградской психбольнице в приемном покое скончалась 15-летняя школьница. Она умерла на руках у своей матери, поскольку ей вовремя не оказали медицинскую помощь, о чем она и сообщила СМИ.

Известно, что девочка практически полностью ослепла, оглохла, у нее отнялись ноги, но врачи отправили ее в психбольницу, решив, что у девочки просто «очень глубокая депрессия». По словам матери, в конце прошлого года у дочери стали болеть ноги, но на это не обратили особого внимания, решив, что это последствия перелома. Затем 15-летняя Ангелина стала жаловаться на слабость, сонливость, появилась рвота. В конечном итоге девочке стало плохо прямо на улице.

Ангелину доставили в городскую больницу Гусева, а через два дня она больше не смогла ходить. Халатность врачей произошла вследствие того, что тесты не выявили никаких серьезных отклонений. Мама Ангелины говорит о том, что «никогда не сможет забыть этот ужас», приезжали следователи, о чем-то ее спрашивали, а она была так убита горем, что и отвечать-то ничего не могла толком. В заключении о смерти отмечается, что у девочки обнаружена "левожелудочковая недостаточность", мать погибшей девочки намерена обратиться в Росздравнадзор.

Кроме того, в Кирове задержали заведующую поликлиники, в которой должна была наблюдаться погибшая трехлетняя девочка. Известно, что причиной смерти стало обезвоживание. Первоначально было возбуждено дело в отношении матери, теперь добрались и до врачей, которые халатно отнеслись к здоровью ребенка. В результате расследование стало известно, что в течение двух лет девочка была лишена медицинского контроля за ее здоровьем.