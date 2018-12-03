Президент Дальневосточной ассоциации Петр Осичанский высказался по поводу инцидента в Пусане и пьяного капитана

Об инциденте, произошедшем в в Пусане, высказался Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов. Он несколько шокирован произошедшим, но логичного объяснения случившемуся пока что не находит.

По его словам, даже в том, случае если капитан судна Seagrand и взаправду был пьян, врезаться в мост было достаточно проблематично. Свою позицию Осичанский аргументирует тем, что на капитанском мостике были и другие люди, которые по каким-то причинам не смогли ничего предпринять.

В связи с этим президент Дальневосточной ассоциации предположил, что на судне могло что-то случиться, с чем не справились моряки. Например, из строя могли выйти либо главный двигатель, либо руль, либо еще что-то. Также он сказал о том, что если из строя вышел руль, а судно шло на такой большой скорости, то «конечно, пароход мог куда угодно въехать».

Кроме того, о том, что произошло начал рассуждать экс-начальник Государственной администрации морского рыбного порта Владивосток Павел Островский. По его словам, «это просто какой-то позор». Он отмечает, что не располагает какой-либо более детальной информацией в отношении случившегося и может говорить об инциденте только в качестве обыкновенного обывателя.

Напомним о том, что 28 февраля капитан дальневосточного судна Seagrand был задержан властями Южной Кореи после того, как был поврежден подвесной мост Кванан в Пусане, а затем развернулся и пошел в противоположную сторону. Известно, что за сорок минут до этого было совершено столкновение с круизным лайнером, пришвартованном в местном порту.