«Дилан, держись»: Актера из «Ривердейла» и «Беверли-Хиллз» госпитализировали с инсультом

Люку Перри 52 года, в больницу его увезли из его дома в Лос-Анджелесе. Актер исполнял роль Дилана МакКея в сериале «Беверли-Хиллз», который был крайне популярен в 90-х и 2000-х годах.

В США с инсультом госпитализировали актера из «Ривердейла» и «Беверли-Хиллз». Утром 27 февраля в его дом приехали врачи скорой помощи. Позже стало известно, что у Люка Перри случился обширный инсульт. В каком он сейчас находится состоянии пока что не сообщается. Актер продолжает находиться в больнице.

Совсем недавно появились сведения о том, что сериал «Беверли-Хиллз» может получить продолжение. Многие актеры дали свое согласие на участие в съемках, но Люк Перри своего участия не подтверждал. В молодежном сериале «Ривердейл» актер исполняет роль отца одного из главных героев Арчи. Съемки сериала продолжаются. Пока что неясно, сможет ли Люк Перри вернуться к работе и как быстро он сумеет восстановиться после инсульта.

Фанаты весьма встревожены состоянием 52-летнего актера. «Дилан, держись» - пишут они в социальных сетях, называя Люка Перри именем персонажа из «Беверли-Хиллз».