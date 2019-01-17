Компот с червями предложили в столовой школьникам Каменска-Уральского

Учащимся школы №2 Каменска-Уральского предложили выпить компот с червями. Ученики сообщили, что сомнительный напиток достался половине школы. Информацию об этом школьники обнародовали в паблике «Подслушано Каменск-Уральский».

Школьники Каменска-Уральского пожаловались на наличие червей в компоте, который предлагают им пить в столовой школы. Заявление было подкреплено фотоматериалом, подтверждающим слова.

Пользователи Сети отметили, что в компоте школьников из Каменска-Уральского плавают не черви, а личинки гусениц. И тот факт, что они имеются в сухофруктах считается нормой. Наличие так называемых «червей», по уверениям комментирующих, свидетельствует об экологичности и натуральности продукта.

«Червячек химию есть не будет»;

«Это обычная личинка, в простонародье гусеница. Они не заразны и к сведению, любители компота неосознанно употребляют их постоянно, потому что в сухофруктах очень много личинок, внутри ягод»;

«да вы что с ума по сходили, всю жись эти червяки там плавали», - писали недоумевающие пользователи Сети по поводу жалобы школьников из Каменска-Уральского.

Другие же не поддержали эту позицию и обратили внимание на то, что от присутствия подобных личинок необходимо избавляться путем замачивания сухофруктов.