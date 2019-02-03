Тайну гибели перевала Дятлова раскрыли

Следственный комитет окончательно поставил точку в расследовании гибели группы туристов.

Весь мир уже наслышан про ужасную трагедию, которая произошла на севере Свердловской области в самом начале 1959 года.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, отправилась совершать лыжное восхождение по Северному Уралу.

Однако группа в полном составе погибла. Юрий Юдин оказался единственный выжившим из туристов, ему пришлось сойти с маршрута 28 февраля по состоянию здоровья. Результаты расследования пришли к выводу, что туристы погибли при обычных обстоятельствах. Несчастный случай в связи со стихийным бедствием. Однако нанесенные травмы говорили совсем не о несчастном случае. Большинство пришли к тому, что группа погибла совсем не из-за стихийного бедствия.

Загадочная смерть группы расследовалась на протяжении многих лет, но окончательное объяснение нашли только недавно. Группа Дятлова погибла из-за халатности, неопытности и непрофессионализма.

По выводам следственного комитета, туристы разместили палатку на склоне и подрезали покрывавший его снежный пласт, который начал сползать вниз. Ночью на палатку с группой сошел оползень. Перепугавшиеся туристы покинули палатку без верхней одежды и бросились бежать.

Первая группа ребят пытались разжечь костер, но оставшись без одежды и возможности поддерживать огонь, они погибли.

Другие вместе с Дятловым попытались пройти к заваленной палатке через ураган за припасами и одеждой, но по пути замерзли.

Оставшаяся группа смогла спуститься к реке, но провалились под снег. При падении они получили серьезные травмы, а после задохнулись.

В память о погибших туристов неподалеку расположенный перевал получил название «перевал Дятлова».