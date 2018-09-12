Российский траулер загорелся в порту Южной Кореи

В порту Южной Корее в одном из доков города Пусан загорелся российский траулер «Залив Ольги». Возгорание произошло 28 февраля. Информацию об этом передает The Chosun Ilbo.

В Южной Кореи у причала в Пусане пожар объял рыболовный траулер, который принадлежит российской компании из Владивостока - «Дальрыба».

Очевидцы сообщают, что загорелось судно днем в четверг. Сначала пламя появилось внутри траулера. Потом оно распространилось и на внешнюю часть корабля. Густой дым поднимался столбом на десятки метров.

Шесть членов экипажа российского траулера были эвакуированы. Внутренняя часть судна остается сильно задымлена. Поэтому точно установить информацию о возможных пострадавших можно будет только после полного осмотра траулера.

Полиция Южной Кореи проведет расследование по факту возгоранию на российском судне в порту Пусана. По предварительным данным, вероятной причиной пожара называют технические работы членов экипажа в рубке траулера.