Самолет упал на дом в частном секторе в Подмосковье. На момент аварии в доме никого не было, погибшими являются пилот и пассажир воздушного судна.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье в юго-восточной части Коломны. Как сообщают источники, самолет разрушил крышу частного дома в садовом товариществе «Отдых». Поселок является жилым, однако на момент крушения самолета в пострадавшем доме не оказалось людей. Погибли только два человека, находящиеся в кабине легкомоторного самолета.

Стало известно, что управлял легкомоторным самолетом, потерпевшим крушение, 56-летний Игорь Козлов. Мужчина не сообщил никому заранее свой маршрут, вылетая с базы «Северка». Известно лишь, что он направляется в Коломну. Личность погибшего пассажира пока что не установлена.

Работники экстренных служб разбирают завалы. Устанавливаются причины крушения легкомоторного самолета.

Ранее частный Боинг «подрезал» самолет с пассажирами в Москве. Столкновения удалось избежать, пострадавших нет.