«Дьявольский» ледник площадью в 666 квадратных миль полностью изменит экосистему Земли

Ледник размером с половину Москвы вот-вот отколется от Антакртиды.

NASA снова в бессилии бьёт тревогу, ведь значительная часть Антарктиды собирается стать сильным и независимым айсбергом. Кусок льда площадью в 666 квадратных миль (1072 квадратных километра) способен накрыть половину Москвы и близок к разрыву со своим шельфовым ледником. И когда он уходит, это может дестабилизировать весь шельф, унося с собой миллионы тонн льда, что приведёт к необратимым и катастрофическим изменениям экосистемы Земли.

Ледяной шельф Брунта в Западной Антарктиде отслеживался NASA в течение многих лет, и учёные впервые начали беспокоиться после того, как большая трещина начала расти на восточной стороне. Трещина была впервые обнаружена в октябре 2016 года и в результате получила прозвище «Хэллоуинская трещина». С тех пор эта трещина стремительно растёт внутри ледника. Сама по себе эта трещина не стала бы особой причиной для беспокойства, но недавно NASA обнаружило вторую трещину, которая вызвала ещё бóльшую тревогу, чем обнаруженная ранее впадина в леднике Туэйтса.

Этот раскол начался в южной части шельфа Брунта и двигался на север с весьма стабильной скоростью около 2,5 миль в год. Когда раскол подойдёт к концу и глыба отколется, то это вызовет дополнительные разрывы, что может привести к обрушению всего шельфового ледника. В этом случае будущий айсберг будет самым большим айсбергом, когда-либо сформировавшимся в истории. Нет никакого способа узнать, что айсберг такого размера сделает с шельфовым ледником, так как доселе подобные события в известной человеческой истории не наблюдались.

Есть вероятность, что ничего и не произойдёт. Но в случае цепной реакции «дьявольский» (по причине площади) ледник повлияет на изменение нашей экосистемы до неузнаваемости. Насколько быстро она будет меняться, сказать сложно. Однако, айсберг может образоваться уже в этом году.