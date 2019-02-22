Женщина обвиняется в том, что девочка, погибшая одна в квартире, не обследовалась у медиков последние 2 года жизни. Проходит допрос и других сотрудников медучреждения.

Задержана заведующая поликлиникой в Кирове, где должна была наблюдаться погибшая 3-летняя девочка. Помимо обвинения 21-летней матери, которая оставила ребенка одного на неделю, следственный комитет также обвиняет в халатности лица органов профилактики и здравоохранения города.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, задержанная заведующая несет ответственность за то, что 3-летняя девочка скончалась от обезвоживания. Медицинская карта ребенка изъята полицией. Сейчас проходит допрос и других сотрудников больницы, а также участкового педиатра и медсестры. В поликлинику задержанная мать не водила погибшую девочку в течение 2 лет.

Допросы участкового полицейского и инспектора по правам несовершеннолетних показали, что семья, в которой мать оставила 3-летнюю девочку одну в квартире, имела положительную характеристику.

Напомним, девочка была найдена в квартире 20 февраля. 21-летняя мать ушла из дома 13 февраля, оставив ребенка без средств к существованию. Девушка находится под стражей на ближайшие 2 месяца, пока проходит следствие. По его результатам молодой матери будет избрана мера наказания.

На известном портале создана петиция начальнику УМВД Кирова с просьбой назначить обвиняемой матери самое строгое наказание.