Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Богдан Рудик простой школьник, учится в медицинском классе и никогда бы не смог подумать, что его умение разбираться в медицине помогут ему спасти человеку жизнь.

Парень вместе возвращался домой после проведенных каникул в Сочи. Одному пассажиру самолета резко ухудшилось состояние и у него началось сильное носовое кровотечение, бортпроводники сразу же обратились за оказанием медицинской помощи к пассажирам самолета.

«Врачей в самолете не оказалось, а так как Богдан является учеником медицинского класса он сразу же откликнулся», - поделилась мама юного героя.

Парень самостоятельно помог остановить кровотечение. Вместе с бортпроводниками следили за давлением и состоянием мужчины.

«Нужно было действовать быстро, потому что пять минут кислорода нет – могла быть остановка сердца», - пояснил Богдан.

Здоровью мужчины ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось. Пострадавшего пассажира в срочном порядке передали медицинским работникам в Воронеже, где самолет экстренно произвел посадку.

Богдан поделился, что очень любит заниматься медициной и увлекается химией, но еще не решил куда собирается поступать.

Ученики школы, в которой обучается Рудик каждый год становятся призерами и победителями Всероссийский олимпиад. Также учащиеся занимают первые места в научно-практических конференциях