"Дело набирает обороты": еще двое фигурантов по делу Арашуковых попадут за решетку

Дело Арашуковых еще не закончилось, на этот раз были найдены еще два фигуранта. За решеткой в скором времени окажутся Замир Борсов и Ирина Валешная. Об этом было сообщено СКР, ведомство доказало причастность заместителя гендиректора предприятия «Газпром газораспределение Ставрополь» и директора минераловодского районного филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

На данный момент времени выясняется, какая мера пресечения будет применима по отношению к арестованным. Скорее всего, их возьмут под стражу, о чем сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. В ближайшие часы ходатайство должно быть рассмотрено, поскольку подозреваемые уже находятся в суде.

Напомним, что 30 января были арестованы главные фигуранты Арашуковы по делу о хищении государственных средств. В общей сложности были задержаны семь человек. По версии следствия, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, которое было организовано его родителем.

Кроме того, в Сети появились недовольные комментарии пользователей, люди и впрямь очень негативно настроены, кто-то требует «физической расправы» над мошенниками. Были пользователи, которых не столько волновало, посадят ли преступников, сколько то, чтобы все украденные деньги были возвращены в государственную казну, и с процентами, поскольку в первую очередь Арашуковы украли не у «Газпрома», а у русского народа.