Трагедия в Каире: 28 человек погибли в результате пожара на вокзале

Предварительно, из-за отказа тормозов произошло столкновение тепловоза с платформой и пассажирским составом на вокзале. Также, есть пострадавшие.

В Каире произошла трагедия: более 20 человек погибли в результате пожара на железнодорожном вокзале Рамсес. На данный момент известно о 28 жертвах и 52 травмированных жителях, числа продолжают расти.

В платформу каирского вокзала на большой скорости влетел поезд. В министерстве транспорта Египта утверждают, что инцидент произошел из-за неисправности тормозов тепловоза. Столкновение привело к взрыву топливного бака поезда. Вспыхнул сильный пожар, перекинувшийся на соседнее здание и на поезд с пассажирами, который приехал из Александрии.

Не все люди погибли в результате пожара на вокзале: некоторые из-за трагедии не смогли или не успели покинуть вокзал до того, как отравились угарным газом.

Вокзал Каира временно остановил работу. Генеральным прокурором Набилем Садеком объявлено срочное расследование трагедии.