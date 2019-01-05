В Краснодаре пострадали 7 человек от столкновения скорой помощи и иномарки

Среди пострадавших – дети, их матери, а также медики скорой помощи.

В Краснодаре пострадали 7 человек от столкновения кареты скорой помощи и иномарки. Сообщается, что скорая помощь ехала по вызову, проигнорировав красный цвет светофора, так как по закону это допускается. Однако иномарка Volkswagen в этот же момент начала движение, когда горел желтый цвет светофора. От столкновения авто скорой помощи перевернулось. Предположительно, в аварии виновен человек, управлявший иномаркой. Сейчас эту версию обрабатывает полиция.

Столкновение привело к травмам всех участников обоих транспортных средств: всего пострадало 7 человек. В обоих автомобилях ехали несовершеннолетние дети с родителями, в «скорой» ехали медики.

Очевидцы сообщают, что на месте столкновения иномарки и скорой помощи в Краснодаре на перекрестке улиц Дзержинского и Стахановской движение затруднено.