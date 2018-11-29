Предсказала свою смерть: Аргентинская модель Playboy умерла при странных обстоятельствах

В Аргентине нашли мёртвой 42-летнюю модель и телеведущую Наташу Хаитт, имевшую компромат на аргентинских политиков и известных спортсменов.

Как сообщает Bluradio, обнажённое тело модели было обнаружено 24 февраля в одном из клубов Буэнос-Айреса после вечеринки. Результаты судебно-медицинской экспертизы указали на наличие в крови погибшей следов алкоголя и наркотических веществ. Предварительной причиной гибели назвали передозировку. Кроме того, сотрудники полиции не нашли признаков насильственной смерти. Однако обстоятельства гибели женщины взывают множество вопросов у её родственников и знакомых.

Сообщается, что модель не употребляла алкоголь и наркотические вещества с 2018 года, когда стала жертвой сексуального насилия. Кроме того, Наташа Хаитт не раз говорила о том, что её могут убить. Она утверждала, что имеет доказательства увлечения педофилией некоторых видных политиков и известных спортсменов. Также в апреле 2018 года модель опубликовала в Twitter обращение к друзьям и знакомым, которое попросила сохранить на случай её смерти. В этом обращении женщина утверждала, что не планирует умирать от передозировки или тонуть в ванной, и подчеркнула, что если что-то с ней всё же произойдёт, то она не сделала этого сама.

Как отмечает Daily Mail тема педофилии среди аргентинских политиков и спортсменов действительно актуально уже несколько лет. А Хаитт даже давала показания против нескольких подозреваемых в суде. Однако модель заявляла работникам СМИ не раз, что располагает куда большей информацией, но боится за свою семью. У покойной остались две дочери.