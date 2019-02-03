В больнице Дагестана «лечили» мертвых пациентов 4 года

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Мертвых пациентов на протяжении 4 лет «лечили» в центральной районной больнице, которая находится в Унцукульском районе Дагестана. Об этом информирует пресс-служба прокураторы республики.

 По факту нецелевой растраты финансирования сотрудников больницы Дагестана привлекут к уголовной ответственности по факту мошенничества. В общей сложности территориальный Фонд обязательного медстрахования выделил на нужды лечения районной больницы 231 тыс. рублей в период 2014-2017 гг.

Все это время медперсонал вносил данные о «лечении» ряда пациентов, которые по факту оказались мертвыми и ни в каких медуслугах не нуждались. Однако по документации было выявлено, что 131 человеку за 4 года было назначено 226 услуг платного характера (на момент «лечения» все они были мертвы).

По результатам проверки дагестанской больницы будет решен вопрос по факту уголовного преследования.

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Автор - Мария Титова
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