В больнице Дагестана «лечили» мертвых пациентов 4 года

Мертвых пациентов на протяжении 4 лет «лечили» в центральной районной больнице, которая находится в Унцукульском районе Дагестана. Об этом информирует пресс-служба прокураторы республики.

По факту нецелевой растраты финансирования сотрудников больницы Дагестана привлекут к уголовной ответственности по факту мошенничества. В общей сложности территориальный Фонд обязательного медстрахования выделил на нужды лечения районной больницы 231 тыс. рублей в период 2014-2017 гг.

Все это время медперсонал вносил данные о «лечении» ряда пациентов, которые по факту оказались мертвыми и ни в каких медуслугах не нуждались. Однако по документации было выявлено, что 131 человеку за 4 года было назначено 226 услуг платного характера (на момент «лечения» все они были мертвы).

По результатам проверки дагестанской больницы будет решен вопрос по факту уголовного преследования.