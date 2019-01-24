Самолет с Салой не был лицензирован для коммерческих полетов

Потерпевший крушение самолет, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, не был лицензирован для совершения коммерческих перевозок, свидетельствуют данные предварительного отчета Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB), опубликованные на сайте организации.

Как отмечается в отчете, самолет был зарегистрирован в США и не мог использоваться для коммерческих операций без разрешения надзорных органов. Свидетельств о том, что такое разрешение было получено, или что была осуществлена попытка его получения, не обнаружено. AAIB предстоит выяснить, может ли полет считаться «частным» - в этом случае расходы распределяются между пилотом и пассажиром, и правила коммерческих перевозок не действуют.

«Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании «разделения расходов», - говорится в отчете.

Лётный стаж пилота Дэвида Ибботсона составил примерно 3700 часов, он имел лицензию на частные перевозки.

В отчете отмечается, что самолет совершил разворот на 180 градусов и быстро терял высоту, Как отмечается в отчете, обломки самолета были найдены на дне Ла-Манша в 30 метрах от того места, где его на высоте 1600 футов (менее 500 метров) зафиксировали радары, что позволяет предположить, что он снижался почти вертикально перед тем, как упал в воду.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в клуб английской премьер-лиги «Кардифф» за 15 миллионов фунтов. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.