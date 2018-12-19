Москалькова попросит Министерство юстиции Греции экстрадировать Винника в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министра юстиции Греции экстрадировать в Россию Александра Винника, находящегося в заключении в Греции и проводящего более 80 дней голодовку, а также обратилась к главе Международного комитета Красного креста и министру здравоохранения Греции с просьбой содействовать оказанию россиянину медицинской помощи, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

Москалькова обратилась к главе Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру с просьбой оказать содействие в проведении медицинского освидетельствования Винника и оказания ему квалифицированной медпомощи, отметили в пресс-службе.

Министра здравоохранения Греции Андреаса Ксантоса она просит допустить к Виннику российских или других независимых врачей (Международный комитет красного креста), добавила собеседница агентства.

По ее словам, министра юстиции Греции Михаила Калогира омбудсмен просит экстрадировать Винника в Россию для дальнейшего проведения следствия по его делу, кроме того, Москалькова обращает внимание министра на то, что 26 января 2019 года истек срок содержания Винника под стражей без суда. Она отмечает, что дальнейшее нахождение его под стражей противоречит конституции Греции, согласно которой, подозреваемого нельзя держать в предварительном заключении более года, а в исключительных случаях максимальный срок может быть продлен на шесть месяцев.

Также она обратилась к своему греческому коллеге Андреасу Поттакису с просьбой содействовать переводу россиянина в другое медучреждение, имеющее практические навыки в выводе человека из длительного голодания без причинения вреда его здоровью, допуску к нему независимых врачей для обследования.

В своих обращениях Москалькова отмечает, что посетила Винника 21 февраля и уговорила его прекратить голодовку, он услышал ее доводы, но в клинике, где находится россиянин, нет врачей, которые могли бы вывести его из этого состояния. Александр Винник находится в крайне тяжелом состоянии из-за голодовки, а его супруга тяжело больна, у них есть двое маленьких детей, пишет омбудсмен.

Винник приехал в Грецию на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми летом 2017 года, 26 июля 2017 года он был арестован по запросу США, которые обвинили его в нарушении законодательства США и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

Выдачи Винника также добиваются Россия и Франция.