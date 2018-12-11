«Отпилили самое важное»: в Риге осквернили памятник Пушкину

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Инцидент случился несколькими неделями ранее, но огласке его предали лишь сейчас. Об оскверненном памятнике писателю Александру Пушкину рассказала представитель «Дома Москвы» Виолетта Матвеева.

 В Риге осквернили памятник Пушкину, который был сотворен скульптором Александром Таратыновым. Скульптура была установлена в 2009 году. Событие приурочили к 210-летию со Дня Рождения Пушкина. Установку памятника, привезенного в Латвию из России, поддерживали представители «Дома Москвы» и пушкинского общества.

У памятника отпилили трость. Вандалы уже не в первый раз покушаются на скульптуру Пушкина. В минувшем году неустановленные личности предпринимали попытку отпилить трость у статуи. Пользователи бурно отреагировали на случившееся. По словам комментаторов, вандалы вызвали у них негативные эмоции, ведь мотив для осквернения памятника уловить крайне сложно. «Отпилили самое важное», - написали пользователи и отметили, что они будто бы «выбили почву из-под ног» Пушкина, лишив его важного элемента, дополняющего его образ.

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Автор - Анна Пушкина
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