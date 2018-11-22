В Москве мужчина избил пакетом директора школы

Сегодня, 16:49 \\ Происшествия

Пострадавшую избили пакетом прямо в ее кабинете. Инцидент случился в школе №2109 в московском районе Южное Бутово.

В Москве мужчина избил директора школы. Женщина встретилась со своей подчиненной, которая работает воспитателем во входящем в ГБОУ детском саду. Вместе с воспитательницей в кабинет к директору пришел ее брат. Во время беседы мужчина ударил начальницу своей сестры пакетом.

Мужчину задержала охрана учебного заведения. По приезду правоохранителей его передали в руки правоохранителям. По данным СМИ, директор встретилась с воспитательницей из-за того, что на нее часто жаловались родители. Женщина, передают источники, понизила подчиненную в должности, из-за чего ее брат разозлился и проявил агрессию. Инцидент расследуют правоохранители. Ученики школы рассказали, что на месте происшествия работает полиция.

По данным источника, в пакете мужчины находилась монтировка. Некоторые СМИ передают, что нападавший достал из пакета инструмент и нанес удары директору. Мужчина попал женщине в голову, от удара образовалась травма. Также сообщается, что воспитательница во время инцидента кричала, что она содержит своего брата, а из-за понижения в должности она стала получать на 5 000 рублей меньше. Причиной понижения воспитательницы стала жалоба от матери одного из воспитанников детсада.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

"Краснеют, но интересно": в Улан-Удэ сотрудники полиции на 23 февраля получили в подарок стриптиз

Сотрудники отделения полициив Улан-Удэ очень «весело» отметили 23 февраля, вместе со стриптизершей. И вроде все были довольны, и все бы ничего, но после публикации видеозаписи в паблике «Омбудсмен...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

"Наказали за стриптиз": уволили дознавательницу из Улан-Удэ, которая на 23 февраля сделала "шикарный" подарок коллегам

Стриптиз в отделении полиции в Улан-Удэ закончился увольнением одной щедрой сотрудницы. В...

В Москве на 37-м году жизни умерла актриса из «Глухаря»

 В течении нескольких последних лет своей жизни Дарья Егорычева была вынуждена бороться...

Boeing 767 потерпел крушение у побережья Техаса

У побережья Техаса потерпел крушение грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air во время...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ