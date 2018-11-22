В Москве мужчина избил пакетом директора школы

Пострадавшую избили пакетом прямо в ее кабинете. Инцидент случился в школе №2109 в московском районе Южное Бутово.

В Москве мужчина избил директора школы. Женщина встретилась со своей подчиненной, которая работает воспитателем во входящем в ГБОУ детском саду. Вместе с воспитательницей в кабинет к директору пришел ее брат. Во время беседы мужчина ударил начальницу своей сестры пакетом.

Мужчину задержала охрана учебного заведения. По приезду правоохранителей его передали в руки правоохранителям. По данным СМИ, директор встретилась с воспитательницей из-за того, что на нее часто жаловались родители. Женщина, передают источники, понизила подчиненную в должности, из-за чего ее брат разозлился и проявил агрессию. Инцидент расследуют правоохранители. Ученики школы рассказали, что на месте происшествия работает полиция.

По данным источника, в пакете мужчины находилась монтировка. Некоторые СМИ передают, что нападавший достал из пакета инструмент и нанес удары директору. Мужчина попал женщине в голову, от удара образовалась травма. Также сообщается, что воспитательница во время инцидента кричала, что она содержит своего брата, а из-за понижения в должности она стала получать на 5 000 рублей меньше. Причиной понижения воспитательницы стала жалоба от матери одного из воспитанников детсада.