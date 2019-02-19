В центре Москвы избили и обокрали начальника отдела ФСБ

Инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля. Подробности о нем передали журналистам представители столичных правоохранительных органов.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае нападения, который накануне был зафиксирован на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, там неизвестные избили и обокрали 41-летнего мужчину. Впоследствии оказалось, что он является начальником отдела ФСБ Российской Федерации в городе Хабаровск.

После того, как это случилось, он пошел в ближайшее отделение полиции в Москвы и написал заявление. В содержании он рассказал, что все случилось, когда он находился в Солянском проезде. Там к нему подошел неизвестный мужчина и ударил по лицу, а после сбежал. Это видели двое других граждан, которые якобы поспешили на помощь пострадавшему, однако после их ухода он обнаружил у себя пропажу денег в размере 24 тысяч рублей, банковской карты, а также служебного удостоверения.

Ранее СМИ сообщили о другом нападении, которое накануне произошло в столице. Во время него мужчина избил арматурой директора одной из местных школ.