В Петербурге водитель выстрелил в лицо пешеходу, сделавшему ему замечание

В Санкт-Петербурге водитель, ехавший по тротуару, произвёл выстрел в лицо пешеходу, посмевшему сделать ему замечание.

Как сообщает ГУ МВД, инцидент произошёл 25 февраля в Санкт-Петербурге. 32-летний петербуржец переходил дорогу в положенном месте, а в это время автомобиль Renault Duster передвигался по тротуару. Заметивший столь наглое поведение автомобилиста пешеход попытался устыдить его, сделав вполне резонное для данной ситуации замечание. Однако вспыливший автомобилист не оценил правоты пешехода и произвёл выстрел ему в лицо из газового пистолета. После выстрела автомобилист предпочёл незамедлительно скрыться с места преступления.

Пострадавший мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов, намереваясь добиться наказания для обидчика. Стражи порядка уже приступили к установлению личности правонарушителя, его государственного номера, а также местонахождения. Кроме того, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.