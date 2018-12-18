Бортпроводник рассказал, какие тайные кодовые слова экипаж использует при ЧП

Бортпроводник рассказал, какие кодовые слова используют пилоты и стюарды при чрезвычайных ситуациях.

Некоторыми кодовыми словами с изданием «The Sun» поделился Кевин Барретт, за плечами которого около двадцати лет стажа работы бортпроводником. Среди кодовых слов, которые могут прозвучать на борту самолётов зарубежных авиакомпаний, выделяют некоторые особенно важные.

С помощью фразы «Easy Victor» лётный экипаж информирует друг друга о срочной эвакуации. Однако эту фразу лётный персонал слышит в основном только на тренировках, избегая столь страшных ситуаций в реальности. Другим кодом, используемым при внештатных ситуациях, является «7500». Если пилот, обращаясь к диспетчеру, произносит этот код, значит самолёт угнан либо существует угроза его угона.

«Mayday» звучит при аварийных ситуациях на борту, например, в случае отказа двигателя или возникновения пожара. «Pan-pan» - также применяется при возникновении чрезвычайной ситуации, однако меньшего масштаба.

Подобными хитрстями и кодовыми словами пользуются и российские авиакомпании. Так, обращение к пилоту по громкой связи по имени-отчеству свидетельствует о том, что на борту всё нормально. Если при обращении к пилоту экипаж использует фразу «товарищ командир», это сигнализирует о наличие какого-либо инцидента на бору. А «господин капитан» чётко даёт понять пилоту, что самолёт подвергся захвату.