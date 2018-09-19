«Не желает жить с убийцей сына»: Суд выселил старшую из сестер Хачатурян из квартиры их бабушки

Бабушка сестер Хачатурян требовала, чтобы одну из них (Кристину) выписали из квартиры. На суд она не явилась, но пришла сестра убитого Михаила Хачатуряна, которая рассказала не самую приятную информацию о девочках.

Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры их бабушки, где по версии следствия она вместе с двумя своими сестрами совершила расправу над отцом. Данное решение вынес Бутырский суд Москвы. Истцом в деле проходила бабушка сестер, а ответчиком – Кристина Хачатурян.

На заседании не было ни истца, ни ответчика. Вместо этого в суд пришла тетя сестер Хачатурян. Она заявила, что ее мать не желает жить в одной квартире с убийцей своего сына. По словам сестры убитого Михаила Хачатуряна, девочки не слушались и даже вели аморальный образ жизни. Якобы, сестры Хачатурян употребляли запрещенные вещества и пили спиртные напитки.

Тетя девочек утверждает, что они запирали свою бабушку в комнате и угрожали ей физическими увечьями. Из-за этого мать убитого Михаила Хачатуряна была вынуждена съехать со своей квартиры и снимать жилье в другом месте. По решению суда, Кристину Хачатурян выпишут из квартиры.