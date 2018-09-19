«Не желает жить с убийцей сына»: Суд выселил старшую из сестер Хачатурян из квартиры их бабушки

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Бабушка сестер Хачатурян требовала, чтобы одну из них (Кристину) выписали из квартиры. На суд она не явилась, но пришла сестра убитого Михаила Хачатуряна, которая рассказала не самую приятную информацию о девочках.

Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры их бабушки, где по версии следствия она вместе с двумя своими сестрами совершила расправу над отцом. Данное решение вынес Бутырский суд Москвы. Истцом в деле проходила бабушка сестер, а ответчиком – Кристина Хачатурян.

На заседании не было ни истца, ни ответчика. Вместо этого в суд пришла тетя сестер Хачатурян. Она заявила, что ее мать не желает жить в одной квартире с убийцей своего сына. По словам сестры убитого Михаила Хачатуряна, девочки не слушались и даже вели аморальный образ жизни. Якобы, сестры Хачатурян употребляли запрещенные вещества и пили спиртные напитки.

Тетя девочек утверждает, что они запирали свою бабушку в комнате и угрожали ей физическими увечьями. Из-за этого мать убитого Михаила Хачатуряна была вынуждена съехать со своей квартиры и снимать жилье в другом месте. По решению суда, Кристину Хачатурян выпишут из квартиры.

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Автор - Анна Пушкина
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