В Приморье вспыхнул пожар в школе, в туалете которой родители учинили самосуд над пятиклассником

Сегодня, 08:20 \\ Происшествия

В Приморье в средней школе №2, где ранее родители учеников устроили самосуд над хулиганом пятиклассником в туалете, вспыхнул пожар.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, в 12:45 пожарно-спасательная служба получила сообщение о задымлении подвала в средней школе, которая располагается на улице Карла Маркса. Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарной службы выявили очаг возгорания, находившийся в вентиляционной шахте, пристроенной к учебному заведению. Сообщается, что в очаге возгорания тлел мусор на площади в 4 м2. Сотрудники МЧС в короткие сроки потушили огонь.

В результате возгорания и задымления помещений учебного заведения никто не пострадал. Всех учеников и сотрудников школы эвакуировали. Отмечается, что имуществу школы не был нанесен ущерб. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства инцидента. Предварительно, причиной пожара могла стать детская шалость.

Стоит также отметить, что именно эта школа недавно попала в центр скандала с издевательством над учеником. Так, на прошлой неделе стало известно, что родители нескольких школьников завели пятиклассника в мужской туалет и окунули головой в унитаз за то, что тот причинял вред другим учащимся.

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